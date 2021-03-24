Концерт устроили пассажиры, застрявшие в аэропорту Нур-Султана
Подтверждающее видео опубликовано на странице паблика astanovka98 в Instagram .
«Задержавшиеся в аэропорту пассажиры пережидают непогоду с песней. Рейсы задерживают каждый час из-за метели. Люди сидят в ожидании более 9 часов», - говорится в посте.
Напомним, из-за погодных условий в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев повторно продлили закрытие взлетно-посадочной полосы до 03:00.
Во вторник вечером сообщалось о том, что столичный аэропорт продлевает закрытие взлетно-посадочной полосы до 24:00 из-за очистки от снега.
23 марта был отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Также два самолета отправили на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан. Рейс Кызылорда - Нур-Султан ушел на запасной аэродром в Караганду.