Концерт «Сүлейлердің ізімен» состоится в Нур-Султане
Концерт состоится 26 сентября в 17:00 часов в Центральном концертном зале «Қазақстан» (Мәңгілік ел, 10/1).
Новый концерт под названием «Сүлейлердің ізімен» раскроет богатое поэтическое и музыкальное наследие казахского народа. Праздничный концерт, посвященный 30-летию Независимости, представит Қазақконцерт. В этот вечер зрители смогут послушать известные произведения Жамбыла Жабаева, Кете Жусип, Нартай акына, а также народные песни и инструментальные композиции.
Вместе с жыршы и акынами на сцене выступят молодые таланты Казахконцерта: Кунсулу Турикпен, Алихан Дуйсенбай, Акерке Тажибаева.
Также зрителей ждет приятный сюрприз. Концерт пройдет в совершенно новом формате – зрители смогут слушать музыкальные и поэтические шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами.