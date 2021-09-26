Концерт «Сүлейлердің ізімен» состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице выступят талантливые жыршы и акыны Сырдарии. Этот край издревле известен своими поэтическими традициями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП «ГКО «Қазақконцерт».

Концерт состоится 26 сентября в 17:00 часов в Центральном концертном зале «Қазақстан» (Мәңгілік ел, 10/1).

Новый концерт под названием «Сүлейлердің ізімен» раскроет богатое поэтическое и музыкальное наследие казахского народа. Праздничный концерт, посвященный 30-летию Независимости, представит Қазақконцерт. В этот вечер зрители смогут послушать известные произведения Жамбыла Жабаева, Кете Жусип, Нартай акына, а также народные песни и инструментальные композиции.

Вместе с жыршы и акынами на сцене выступят молодые таланты Казахконцерта: Кунсулу Турикпен, Алихан Дуйсенбай, Акерке Тажибаева.

Также зрителей ждет приятный сюрприз. Концерт пройдет в совершенно новом формате – зрители смогут слушать музыкальные и поэтические шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами.