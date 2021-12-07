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Концерт с участием известных певцов прошел в Нур-Султане

7 Декабря 2021 21:17
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Концерт с участием известных певцов прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун Дня Независимости в столице прошел вечер песни под названием «Родина в моем сердце», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нашей независимости 30 лет. За эти годы наряду с историей, политикой, экономикой развивалась и культура нашей страны. Сегодняшний концерт организован в честь Дня Независимости. Будут исполняться произведения деятелей искусства, внесших большой вклад в развитие отечественной культуры. Думаем, что наш вечер песни понравится зрителям. Потому что сегодня будут исполняться песни, любимые народом. Концерт будет вести наша гордость, известная певица Роза Рымбаева», – сказал директор ГУ «Казахконцерт» Женис Сейдоллаулы.

По его словам, певцы будут петь по аккомпанемент оркестра, «вживую». Коллектив артистов готовился к концерту около месяца.

Ж.Сейдоллаулы отметил, что культура Казахстана пополняется художественными произведениями благодаря тому, что множество композиторов, певцов, звезд театра, кино и телевидения оставили свой яркий след в истории отечественной культуры, посвятили свои искусство родной стране.

Перед столичными зрителями выступили Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова, Нурлан Абдуллин, Медеу Арынбаев, Женис Искакова, Курмаш Махан, Ерлан Рыскали, Азамат Жылтыркозов, Амре, Рухия Байдукенова и другие популярные артисты.

На вечере песни в концертном зале «Казахстан» исполнялись произведения Шамши Калдаякова, Ескендира Хасангалиева, Кенеса Дуйсекеева, Сейдоллы Байтерекова, Асета Бейсеуова, Нургисы Тлендиева, Талгата Сарыбаева и других известных композиторов.

«Сегодняшний концерт для меня особенный. Потому что на этом вечере песни исполняется широко известные в народе. Это значит, что зрители будут петь вместе с нами. Я сегодня исполню песню Н.Тлендиева «Құстар қайтып барады», – сказал молодой певец Амре.


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#Нур-Султан   #Культура   #30 лет Независимости  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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