Концерт с использованием искусственного интеллекта прошел в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане впервые прошёл концерт с использованием искусственного интеллекта в качестве художественной мысли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Главной фигурой на сцене Дворца мира и согласия был поэт, музыкант Макпал Жумабай – автор музыкально-поэтического проекта «Мақпалшер». Ей помогали актёры, танцевальные труппы и детские коллективы.

Творческий концептуальный вечер с говорящим названием «Erten» – это рассуждение, где человек, изучая прошлое и настоящее, готовится к завтрашнему дню. Концерт отличается перформансами, художественными и визуальными решениями. Публике представили около 20 номеров, каждый из которых сопровождал сюжет, сгенерированный нейросетью. Большой пласт работы проделала команда казахстанских IT-дизайнеров. К вечеру вся команда готовилась с осени прошлого года.

«Этот концерт уникален тем, что в нем применили искусственный интеллект. Нейросети задавали сюжет, и она выдавала картинку. Плюс эта коллаборация айтишников, мода-дизайнеров, детей и самой Макпал – это нечто. Только подумайте, какое название концерта. «Erten» – это о цифровых технологиях, которых все больше становится в нашей жизни и размышления о будущем», - сказал доктор искусствоведения Молдияр Ергебеков.