Концерт «Рояль и оркестр» состоится в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахский государственный симфонический оркестр порадует зрителей новой концертной программой «Рояль и оркестр». Концерт состоится 11 марта в 19:30 часов ЦКЗ «QAZAQSTAN» (проспект Мәңгілік ел, 10/1). Об этом передает МИА «Казинформ».

В этот вечер красоту и уникальные возможности королевского инструмента продемонстрирует лауреат международных конкурсов, пианистка Майа Сепп . Она выступала с концертами в городах Казахстана, Эстонии, Франции, России, Германии. Является обладательницей престижной стипендии Культурного фонда Земли Баден-Вюрттемберг (Германия), направленной на поддержку молодых перспективных деятелей искусства.

Под руководством дирижер а концерта Чарльса Оливери Манро (Франция) музыканты исполнят шедевры мировых композиторов. В программе концерта с имфония «Азраэль» до минор, ор. 27., Йозеф Сук, к онцерт для фортепиано с оркестром #2 фа минор, ор. 21., Фридерик Шопен.