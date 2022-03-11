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    18:01, 10 Март 2022 | GMT +6

    Концерт «Рояль и оркестр» состоится в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахский государственный симфонический оркестр порадует зрителей новой концертной программой «Рояль и оркестр». Концерт состоится 11 марта в 19:30 часов ЦКЗ «QAZAQSTAN» (проспект Мәңгілік ел, 10/1). Об этом передает МИА «Казинформ».

    В этот вечер красоту и уникальные возможности королевского инструмента продемонстрирует лауреат международных конкурсов, пианистка Майа Сепп . Она выступала с концертами в городах Казахстана, Эстонии, Франции, России, Германии. Является обладательницей престижной стипендии Культурного фонда Земли Баден-Вюрттемберг (Германия), направленной на поддержку молодых перспективных деятелей искусства.

    Под руководством дирижер а концерта Чарльса Оливери Манро (Франция) музыканты исполнят шедевры мировых композиторов. В программе концерта с имфония «Азраэль» до минор, ор. 27., Йозеф Сук, к онцерт для фортепиано с оркестром #2 фа минор, ор. 21., Фридерик Шопен.


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