Концерт-презентация ансамбля «Astana Percussion» пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый ансамбль ударных инструментов Astana Percussion выступит на сцене Камерного зала «Астана Опера» 8 апреля. Для молодого творческого коллектива это будет первый выход к столичной публике, поэтому программу концерта продумали до мельчайших деталей: включили дуэты, трио, кроме того, афишу украсит премьера произведения «Самгау» Бауржана Макаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Название ансамбля уходит корнями в английское слово percussion, которое означает «ударные инструменты».

«С момента основания театра, у нас всегда была идея создания этого ансамбля. В нашем симфоническом оркестре работают замечательные музыканты, в том числе высоко профессиональные барабанщики. Но из-за плотного графика не всегда хватало времени на самореализацию, и только локдаун дал нам возможность творческого полета, когда появилось свободные часы для работы над этим проектом. У нас в Казахстане не очень развито сольное исполнение концертных программ для ударных инструментов. Поэтому основная цель Astana Percussion – популяризация ударной музыки. На барабанах можно создавать прекрасные мелодии, и мало, кто знает, что этот инструмент может «петь», - поделился художественный руководитель коллектива Ерболат Ташкенбаев.

«Программу мы подбирали, ориентируюсь на предпочтения широкой аудитории, старались выбрать произведения, которые нравятся большому кругу людей. Однако акцент мы сделали на казахские сочинения, добавили классику, джазовые номера, и заключили все нашими национальными композициями, оформив их в динамичный формат попурри. Бауржан Макаев представит произведение собственного сочинения «Самгау» на домбре в сопровождении ударных инструментов. Это наш первый проект, и в планах – дать ему яркую творческую жизнь, представив ценителям высокого искусства, очень много интересных, разнообразных концертов. Думаю, нашу публику, несомненно, заинтересует латиноамериканская шоу-программа, над которой мы в скором времени начнем работать», - подчеркнул Ерболат Ташкенбаев.

Так, жители и гости столицы услышат «Времена года» («Гроза») А.Вивальди, Static medley! М.Монтано, Котт, а также попурри на темы казахских кюев, «Сарыжайлау» Таттимбета, «Ата толгау» Н.Тлендиева в инструментальной обработке Асета Абильдина, «Самгау» Б.Макаева (премьера), «Увертюра» и Iron Butterfly для ударных инструментов К.Кудрявцева.

Важно отметить, что в состав ансамбля Astana Percussion входят музыканты, которые давно зарекомендовали себя как большие профессионалы, они – лауреаты многих республиканских и международных конкурсов – Ерболат Ташкенбаев (художественный руководитель ансамбля), Максат Сулейменов, Нурхан Набрешов, Болат Турабеков, Ахат Ташкенбаев, Кабдул Шаншарбаев, Жасболат Ташкенбаев, Жасулан Кабимолла, а также концерт пройдет при участии Бауржана Макаева (домбыра), Айгуль Калкеновой (фортепиано), Андрея Супруновича (гитара), Есболата Айболата (бас-гитара), Ертая Мамырбекова (ударные), Далера Мубаракова (ударные) и Ораза Султанова (ударные).