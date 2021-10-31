Концерт памяти Ескендира Хасангалиева состоялся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном концертном зале «Астана» прошел концерт «Сағындым сенi», посвященный памяти народного артиста, певца-композитора Ескендира Хасангалиева. Мероприятие приурочено к открытию XXI концертного сезона духового оркестра Государственной академической филармонии им.Еркегали Рахмадиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На музыкальном вечере, посвященном памяти известного казахстанского певца-композитора, лауреата Государственной премии, народного артиста Казахской ССР артисты исполнили песни из репертуара Ескендира Хасангалиева.

Почетными гостями вечера стали его вдова Дарико Хасангалиева и сын Биржан Хасангалиев.

«Выражаю особую благодарность всем пришедшим людям, которые почитают творчество Ескендира Хасангалиева, акимату столицы, который организовал такой яркий и душевный концерт. Я уверена, что, когда народ ценит искусство и творчество, имя выдающегося композитора не умрет», - отметила супруга народного артиста Дарико Хасангалиева.

Композитор внес большой вклад в песенное искусство нашего народа. Его авторские произведения полюбились публике. Он написал множество песен на стихи казахских, русских, татарских, немецких поэтов. Он также представил около 200 песен, романсов и хоровых композиций. Уважение казахского народа к Ескендиру Хасангалиеву всегда остается особенным.

На концерте в сопровождении духового оркестра выступили заслуженная артистка РК Майра Ильясова, заслуженные деятели Казахстана Светлана Айтбаева, Сундет Байгожин, Алтынай Жорабаева, Маржан Арапбаева, Арайлым Рахимовна, лауреаты международных конкурсов Айдын Жумабаев, Нурбол Балапанов, Айгерим Ораз, Парасат Отан, Талгат Аллабириновы, Акбота Куснадин, Акимхан Маженов, Муратбек Хайролда, Нурбол Балапанов, Бакдаулет Джакупов, Аружан Койшыкара и ансамбль эстрадного танца «Alem», рота караула Национальной гвардии «Құрмет».

Исполнители отметили, что популярные песни талантливого композитора «Атамекен», «Ескірмеген махаббат», «Әдемі-ау», «Туған жер», «Елімім еркем» навсегда останутся в памяти народа.

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм и требований карантина.