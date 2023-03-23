Концерт «Наследие Великой степи» покажут в «Астана Балет»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 марта на сцене театра «Астана Балет» пройдет показ концертной программы «Наследие Великой степи», которая погрузит зрителей в атмосферу путешествия по необъятной казахской степи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Мероприятие, приуроченное к празднованию Наурыз мейрамы, состоится при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

В программе вечера – визитная карточка театра, которую с восторгом принимают как в Казахстане, так и за рубежом. Публике представят творчество заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри, одних из самых ярких хореографов в истории казахстанского танцевального искусства. Национальный дивертисмент гармонично сочетает в себе этнографические элементы и современные балетмейстерские решения, яркие образы и интересную драматургию. Каждая хореографическая миниатюра – это предание, отражающее многоликую философию мировоззрения кочевого народа.

Хореограф Айгуль Тати на основе достижений прошлого сохраняет национальный колорит в поиске новых стилистических приемов в раскрытии танцевальных образов, новых сочетаний музыки, пластики и костюма. Кроме того, она ставит перед собой задачу вывести его на новый уровень осмысления.

«Я не хотела оставаться в том формате режиссерских приемов, в котором ставили до нас, ведь до нас был определенный стиль постановок. Мне хотелось выйти за рамки традиционного казахского танца, создать что-то новое, копнуть глубже, поискать новые формы, как-то раскрыть нашу казахскую индивидуальность, колорит», - сказала Айгуль Тати.

Основную концепцию национального блока можно охарактеризовать в нескольких фразах: Любовь к истокам. Сохранение и бережное отношение к традициям. Совершенство новых форм.

«В процессе работы она находит отклик и созвучие в нас - довольно молодых исполнителях, мы с огромным удовольствием танцуем ее номера. Все ее хореографические миниатюры очень красочные, яркие, нельзя не отметить удивительной красоты костюмы, которые помогают создать нужный национальный колорит, и наряду с музыкой и хореографией, играют немаловажную роль в донесении той мысли, которую мы воплощаем в танце», - отметил второй солист театра Айдан Калжан.

«Казахский танец можно узнать по пластике рук, по посадке, по той манере учтивости, как девушка ходит. Но сейчас рамки расширяются, и молодые артисты в современной хореографии импровизируют, добавляют новые элементы пластики. Особенно это касается балета. Я думаю, что нельзя запрещать эксперименты, но нужно и сохранять колорит. Если речь идет о национальном фольклорном танце – есть строгий канон, нужно выдерживать и костюм, и стиль, и музыку», – добавила хореограф Айгуль Тати.