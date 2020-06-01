«Концерт на колесах» организовал для детей акимат района Алматы столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения Международного дня защиты детей акимат района Алматы совместно с воспитанниками дворового клуба «Замандас» и учащимися 37 столичной школы подготовил необычный музыкальный сюрприз, передает МИА «Казинформ».
На протяжении нескольких часов в 10-ти дворах многоквартирных жилых домов колесил «поющий автобус» с солистами «Замандас» и учащимися школы №37 столицы. Артисты за несколько часов исполнили более 30 детских и патриотических песен. Праздничная музыкотерапия пришлась по душе маленьким жителям района Алматы.
При проведении мероприятия строго соблюдалась социальная дистанция, каждый участник концерта был обеспечен масками и санитайзерами.
Стоит отметить, что для организации «концерта на колёсах» ТОО «Астана Конвейшн Бюро» предоставило на безвозмездной основе экскурсионный автобус RED BUSS.
Отметим, в районе Алматы города Нур-Султан проживают 95 240 детей, а по городу - 367 тысяч детей.
1 июня празднуется Международный день защиты детей, который был учрежден в Париже в ноябре 1949 года согласно решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые Международный день защиты детей был отмечен в 1950 году.
- В Казахстане еще 12 пациентов с коронавирусом перевели из реанимации в обычное отделение
- Школьники Семея получили в подарок планшеты и ноутбуки в День защиты детей
- Более 50 многодетных семей получили ключи от квартир в Усть-Каменогорске
- Мечты маленьких устькаменогорцев исполнили полицейские
- Первые номера выдали владельцам ввезенных из Армении автомобилей в ВКО
- Более 400 нарушений саннорм в местах массового скопления людей выявили в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана