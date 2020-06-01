«Концерт на колесах» организовал для детей акимат района Алматы столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения Международного дня защиты детей акимат района Алматы совместно с воспитанниками дворового клуба «Замандас» и учащимися 37 столичной школы подготовил необычный музыкальный сюрприз, передает МИА «Казинформ».

На протяжении нескольких часов в 10-ти дворах многоквартирных жилых домов колесил «поющий автобус» с солистами «Замандас» и учащимися школы №37 столицы. Артисты за несколько часов исполнили более 30 детских и патриотических песен. Праздничная музыкотерапия пришлась по душе маленьким жителям района Алматы.

При проведении мероприятия строго соблюдалась социальная дистанция, каждый участник концерта был обеспечен масками и санитайзерами.

Стоит отметить, что для организации «концерта на колёсах» ТОО «Астана Конвейшн Бюро» предоставило на безвозмездной основе экскурсионный автобус RED BUSS.

Отметим, в районе Алматы города Нур-Султан проживают 95 240 детей, а по городу - 367 тысяч детей.

1 июня празднуется Международный день защиты детей, который был учрежден в Париже в ноябре 1949 года согласно решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые Международный день защиты детей был отмечен в 1950 году.