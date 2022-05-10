10 Мая 2022 05:29

Концерт на дому устроили для 94-летнего ветерана ВОВ военные летчики в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе состоялись церемонии возложения цветов к обелиску Воинской Славы у Вечного огня, мемориалу Алии Молдагуловой и памятникам других героев войны. Актюбинцы почтили память павших на полях сражений, а ветеранов Великой Отечественной войны навестили и устроили им концерт на дому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник военного института сил воздушной обороны (ВИСВО) генерал – майор авиации Даурен Косанов и его заместители возложили цветы к обелиску Воинской Славы у Вечного огня, а затем к бюсту дважды Героя Советского союза Талгата Бегельдинова, чье имя носит военный институт.

«Правда истории не подвластна времени и подвиги героев не имеют срока давности. Мы всегда будем гордиться мужеством, и помнить подвиги наших героев Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова, Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, а также всех ветеранов кто победил в Великой Отечественной войне. В первые мирные годы главными героями Дня Победы были те, кто вернулся с фронта. За 77 лет, прошедших после войны, ветеранов становится все меньше, сейчас в Казахстане их осталось всего 387 человек. Но живую память о том времени должны хранить мы и наши потомки», — сказал Даурен Косанов.

Также в этот день офицеры ВИСВО поздравили на дому и организовали концерт Победы для 94-летнего ветерана ВОВ Бориса Конюшенко.

Борис Иванович Конюшенко ушел на фронт добровольцем в 1943 году. После войны служил в военно-воздушных силах народной армии в 1949-1951 годах в Китае.

Военнослужащие поздравили ветерана и его супругу с Днем Победы. Во дворе для ветерана военный оркестр сыграл небольшой концерт.

«Наступил май, а вместе с ним значимый праздник для нашей страны – День Победы. В этот светлый день мы имеем возможность лично поздравить тех, кто прошел тяжелый путь Великой Отечественной войны. К великому сожалению их осталось совсем мало и очень хотелось бы, чтобы как можно дольше они оставались с нами, напоминая подрастающему поколению о цене мира», – отметил старший офицер по идеологической и военно-патриотической работе ВИСВО майор Алибек Ниязов.

На сегодняшний день в Актюбинской области осталось восемь ветеранов ВОВ.