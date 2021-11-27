Концерт казахского национального искусства прошел в Турции
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В Стамбуле прошел музыкальный концерт «Алтыбакан» с участием коллектива Художественного театра «Алатау», прославляющего традиционное казахское искусство, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Концерт, посвященный 30-летию Независимости Казахстана, прошел при поддержке мэрии города Стамбула.
В культурном мероприятии приняли участие посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, представители мэрии города, директор Художественного театра «Алатау» Ринат Заитов, казахская диаспора, интеллигенция, общественные деятели и получающие образование в Турции студенты из Казахстана.
Выступая на церемонии открытия, Абзал Сапарбекулы поздравил присутствующих с 30-летием Независимости Республики и выразил уверенность в том, что подобные концерты внесут свой вклад в укрепление культурных связей между двумя странами.
Посол также подробно рассказал о достижениях в казахстанско-турецких отношениях за период тридцатилетия независимости Казахстана.
Наряду с традиционными песнями, в программе концерта «Алтыбакан» прозвучали старые, уже давно забытые народные песни казахов.
На сцене был показан традиционный казахский быт, считающийся великим наследием и духовной реликвией нации.
Турецкому зрителю в игровой манере были представлены такие культурные традиции казахского народа, как вечерние сборы у костра, песнопение, игра на домбре, айтыс, национальные танцы и различные традиционные игры казахской молодежи.
В завершение культурного вечера коллетив Художественного театра «Алатау» исполнил песни на турецком языке.
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