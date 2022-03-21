Концерт камерной музыки представит «Қазақконцерт» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 марта в честь Наурыз мейрамы праздничное настроение жителям и гостям Нур-Султана подарит концерт камерной музыки «Весны очарование», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП «ГКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.

Новый концерт представят высокопрофессиональные музыканты, лауреаты республиканских и международных конкурсов: Салтанат Акбасова (фортепиано); Казбек Тастанбеков (кларнет); Ботагоз Калиева (виолончель); Жибек Сапаргалиева (флейта).

В этот вечер музыканты раскроют всю красоту звучания кларнета, виолончели, фортепиано и флейты. В исполнении артистов прозвучат известные произведения композиторов ХХ века. В программе концерта:

Й.Брамс «Соната для кларнета и фортепиано» №2, Es-dur, op.1;

Ф.Пуленк «Соната для флейты и фортепиано»;

Р.Шуман «Пять пьес в народном стиле для виолончели и фортепиано» op.102;

К.Сен-Санс «Тарантелла для флейты, кларнета и фортепиано» a-moll, op.6.

Концерт состоится 21 марта в 17:00 часов в Центральном концертном зале «Қазақстан».