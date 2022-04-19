Концерт хоровой музыки и театральные постановки представят жителям Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еженедельно учреждения культуры готовят для жителей и гостей столицы интересные и разножанровые мероприятия, праздничные программы. На этой неделе зрителей ждут полюбившиеся в народе постановки, концерты инструментальных ансамблей, выставки, лекции и многое другое, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева 19 апреля в 19:00 часов приглашает зрителей в Камерный зал К. Байсеитовой в «Астана Опера» на концерт хоровой музыки «Зеркала времени». 22 апреля в 19:00 артисты филармонии выступят на концерте «Жез киік», посвященном 90-летию Какимбека Салыкова. Днем позже здесь пройдет концерт Симфонического оркестра «Le Printemps Romantique».

Дворец «Жастар» на своих страницах в социальных сетях опубликует на этой неделе творческие номера участников Открытого городского фестиваля детского и юношеского творчества «Балбөбек» прошлых лет, а также выступления профессиональных коллективов в рамках проекта «Искусное Искусство».

Две постановки представит Музыкальный театр юного зрителя. 21 и 22 апреля в 19:00 зрители могут посмотреть документальную драму «Шанель», 24 апреля в 18:00 – мюзикл «Шәмші».

Государственный академический русский драматический театр имени М. Горького 19 апреля в 19:00 часов покажет лирическую комедию В. Гуркина «Народная кадриль», вечером позже – сценическую фантазию по мотивам петербургских повестей Н. Гоголя «Гоголь. Петербург».

23 апреля в 11:00 горьковцы выступят для юных зрителей со сказкой А. Болдинова «Приключения Аистенка». Вечером того же дня можно будет посмотреть сценическую фантазию по рассказам В. Шукшина «Светлые думы».

В Театре кукол 22 апреля в 16:00 и 23:24 апреля в 12:00, 14:00, 16:00 пройдет постановка по мотивам народного эпоса К. Ежембек «Ер Төстік».

22 апреля Цент по развитию креативных индустрий организует в Nomad City Hall первый этап лиги КТА «Көңілді тапқырлар алаңы», а 23 и 24 апреля проведет республиканский конкурс хореографов и балетмейстеров «ҚАМАЖАЙ», посвященный 110-летию Шары Жиенкуловой.

Театр «Жастар» 19 и 20 апреля приглашает на психологическую драму С. Касымбека «Лифт». 21 апреля в 11:00 здесь покажут казахскую народную сказку «Ұр тоқпақ», в 19:00 23 апреля – постановку С. Раева «Жұмаққа қарай ұзақ жол», несколькими часами позже – драму Н. Оразалина «Қылкөпір».

24 апреля в исполнении жастаровцев можно будет посмотреть триптих «И дольше века...» по мотивам произведений Ш. Айтматова, О. Бокея, Р. Мукановой.

Традиционно Централизованная библиотечная система организует ежедневные мероприятия для привлечения как можно большего числа посетителей и читателей. 20 апреля в отделе обслуживания Центральной городской библиотеки проведут слайд-презентацию «Казахский самородок Амре Кашаубаев».

В этот же день в массовой библиотеке №2 пройдет литературный музыкальный час «Ән өнерінің саңғалы - Әміре», в детской библиотеке №2 - познавательный час «Сердцу дорог мой любимый край», в детской библиотеке №8 - выставка – предупреждение «Вредные привычки. Чтобы жизнь не прошла мимо…».

21 апреля Центральная детско-юношеская библиотека приглашает читателей на познавательный час «Мы идем в библиотеку». Днем позже отдел обслуживания Центральной городской библиотеки проведет викторину «Это все о ней», детская библиотека №5 - информационный час «Открываю книгу - открываю мир», детская библиотека №2 - урок информации «Чудо из чудес». 23 апреля в массовой библиотеке №10 состоится литературный марафон «Кітап – мәңгілік елдің құндылығы». 24 апреля массовая библиотека №3 приглашает на литературно-художественный час «Өнегеге толы өмір».

Музейно-мемориальный комплекс жертв политический репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» сегодня, 18 апреля проведет онлайн-лекцию «В те кровавые времена», а 20 апреля – лекцию на тему «Судеб связующая нить».

На этой неделе Музей Сакена Сейфуллина в своих аккаунтах в соцсетях покажет первую часть документального фильма «Сәкен Сейфуллин,1964 ж.», а также проведет традиционную видеоэкскурсию.

19 апреля в Триумфальной арке «Мәңгілік Ел» состоится онлайн-урок «355 лет со дня рождения общественного и государственного деятеля Казыбек би».