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Концерт «Голоса Казахстана в Украине» состоялся в рамках торжественного приема в Киеве

17 Декабря 2021 18:10
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Концерт «Голоса Казахстана в Украине» состоялся в рамках торжественного приема в Киеве

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - 16 декабря 2021 года в Киеве в главном конгрессно-выставочном центре «Парковый» состоялся торжественный прием, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в Украине.

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На мероприятии, проводимом Посольством Казахстана в Украине, собрались представители украинской власти, видные политические и общественные деятели страны, представители казахстанского и украинского бизнеса, казахской диаспоры, СМИ и др.

Торжественный прием начался с живого исполнения украинского детского хора гимнов Казахстана и Украины.

Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев в своем выступлении отметил о важных исторических аспектах казахского народа, казахской идентичности, единстве многонационального Казахстана, достижениях в экономике, значимой роли Первого Президента Нурсултана Назарбаева на пути 30 лет независимости страны, признании Казахстана важным игроком на международной арене, продолжении политического, социально-экономического курса страны Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Глава дипломатической миссии особо подчеркнул о братских связях между Казахстаном и Украиной, общей истории и культурной взаимосвязи наших народов.

Завершая свое выступление, Посол подчеркнул: «Сегодняшний Казахстан - страна-лидер с четкой политической позицией, стабильной экономикой, благосостояние его народа растет с каждым днем, выбравший путь эволюционного развития.

Казахстан привержен своим внешнеполитическим обязательствам и целям.

Принцип «многовекторной политики», одобренный страной в первые годы независимости, находит широкое понимание и поддержку как внутренних, так и внешних сторон».

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, выступая, отметил о важности сотрудничества с Казахстаном и его дальнейших перспективах.

Также мероприятие посетили известные друзья Казахстана - мэр Киева Виталий Кличко, известный боксер Владимир Кличко, депутат Верховной Рады Украины Иван Кириленко и др.

Виталий Кличко в своем выступлении назвал Казахстан малой Родиной, где провел свое детство. Владмир Кличко также с любовью высказался о стране, где родился.

В рамках торжественного мероприятия состоялся концерт под названием «Голоса Казахстана в Украине», в котором исполнили свои песни казахстанские участники украинского шоу «Голос страны» - Индира Едильбаева, Ерлан Байбазаров, Сауле Жумабекова, Диляра Дидаркызы, Нурсултан Шатырханулы, а также победительница украинского «Голос. Дети» - Данэлия Тулешова.


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#МИД РК   #Украина   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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