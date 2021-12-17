Концерт «Голоса Казахстана в Украине» состоялся в рамках торжественного приема в Киеве
КИЕВ. КАЗИНФОРМ - 16 декабря 2021 года в Киеве в главном конгрессно-выставочном центре «Парковый» состоялся торжественный прием, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в Украине.
На мероприятии, проводимом Посольством Казахстана в Украине, собрались представители украинской власти, видные политические и общественные деятели страны, представители казахстанского и украинского бизнеса, казахской диаспоры, СМИ и др.
Торжественный прием начался с живого исполнения украинского детского хора гимнов Казахстана и Украины.
Посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев в своем выступлении отметил о важных исторических аспектах казахского народа, казахской идентичности, единстве многонационального Казахстана, достижениях в экономике, значимой роли Первого Президента Нурсултана Назарбаева на пути 30 лет независимости страны, признании Казахстана важным игроком на международной арене, продолжении политического, социально-экономического курса страны Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
Глава дипломатической миссии особо подчеркнул о братских связях между Казахстаном и Украиной, общей истории и культурной взаимосвязи наших народов.
Завершая свое выступление, Посол подчеркнул: «Сегодняшний Казахстан - страна-лидер с четкой политической позицией, стабильной экономикой, благосостояние его народа растет с каждым днем, выбравший путь эволюционного развития.
Казахстан привержен своим внешнеполитическим обязательствам и целям.
Принцип «многовекторной политики», одобренный страной в первые годы независимости, находит широкое понимание и поддержку как внутренних, так и внешних сторон».
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, выступая, отметил о важности сотрудничества с Казахстаном и его дальнейших перспективах.
Также мероприятие посетили известные друзья Казахстана - мэр Киева Виталий Кличко, известный боксер Владимир Кличко, депутат Верховной Рады Украины Иван Кириленко и др.
Виталий Кличко в своем выступлении назвал Казахстан малой Родиной, где провел свое детство. Владмир Кличко также с любовью высказался о стране, где родился.
В рамках торжественного мероприятия состоялся концерт под названием «Голоса Казахстана в Украине», в котором исполнили свои песни казахстанские участники украинского шоу «Голос страны» - Индира Едильбаева, Ерлан Байбазаров, Сауле Жумабекова, Диляра Дидаркызы, Нурсултан Шатырханулы, а также победительница украинского «Голос. Дети» - Данэлия Тулешова.
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