Концерт «Елім деп соққан жүрегі» прошел во Дворце школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошел концерт ко Дню Первого Президента «Елім деп соққан жүрегі», подготовленный воспитанниками Дворца школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в этом зале мы празднуем День Первого Президента- Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это итоговый концерт в рамках программы «Рухани жангыру». Вcе направления этой программы нашли отображение в нашей работе, к примеру, культ знаний, конкурентоспособность, сохранение идентичности - дети максимально развиваются» , - отметил начальник ТОО «Проектный офис «Рухани жаңғыру» Укибай Нурпеисов.

На театральной сцене выступали хореографические ансамбли, вокальные группы, а также спортсмены Дворца школьников, всего около 400 воспитанников.

Юные артисты играли на домбре, танцевали, исполнили любимые народные песни Нурсултана Назарбаева, а также те песни, автором слов которых является сам Елбасы: «Үшқоңыр», «Елім менің», «Город мой».

«Во Дворце школьников ко Дню Первого Президента было организовано несколько мероприятий. Концерт «Елім деп соққан жүрегі» является одним из них. Школьники готовились к концерту почти месяц. Наша основная цель - с помощью танцевальных и вокальных номеров показать роль Президента в становлении нашего государства«, - отмечает директор Дворца школьников Ербол Иргебай.

Организаторами мероприятия являются Управление образования г. Нур-Султана и Дворец школьников.

Отметим, что в преддверии празднования Дня Первого Президента во Дворце школьников проходят финальные матчи по хоккею, а также международный турнир по дзюдо.