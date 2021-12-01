Концерт «Елбасы – ел тірегі» прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане Казахский оркестр Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева провел концерт «Елбасы – ел тірегі», посвященный Дню Первого Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - Заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Парасат», профессор Айткали Жайымов. Дирижеры - деятель культуры Нурлан Бекенов, лауреат республиканских конкурсов Алишер Каскырбай.

«Прошедший концерт посвящен нашему Первому Президенту. На этом концерте были представлены произведения современных композиторов. В нем приняли участие известные певцы и кюйши нашей филармонии. Особенность концерта в том, что, поскольку он проводился в честь Дня Первого Президента, были представлены произведения, посвященные Елбасы. В частности, стоит особо отметить кюй Айтбая Мырзаханова «Нұраға». В связи с 30-летием Независимости страны исполнены произведения «Қазақстан», «Қазақ елі», «Айналдым елім» и другие творения известных композиторов», - рассказал дирижер Казахского оркестра Государственной академической филармонии Нурлан Бекенов.

Деятель культуры и искусства Жанар Касымова особо отметила, что были представлены произведения, рассказывающие об истории нашего народа, о пути его становления.

Вечер был организован для того, чтобы подарить зрителям праздничное настроение ко Дню Первого Президента и накануне Дня Независимости страны. На сцене вместе с Казахским оркестром выступили заслуженные деятели Казахстана – Арайлым Рахымқызы, Естай Мукашев, Анар Муздаханова, Орынбай Дуйсен, а также отличники культуры – Жанар Касымова, лауреаты международных и республиканских конкурсов – Данияр Мукан, Талгат Аллаберинов.