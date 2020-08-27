Концерт Димаша впервые транслировался на телевидении Кубы

ГАВАНА. КАЗИНФОРМ - Концерт казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена впервые транслировался на кубинском телевидении в программе «Concerts» телеканала «Canal Clave». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.

В часовом эфире программы телеканал транслировал запись концерта Димаша «D-Dynasty», который проходил в Москве 23 марта 2019 года.





Кубинский телеканал «Canal Clave» вышел в эфир в июне 2013 года. Телеканал посвящен трансляции музыкального контента: видеоклипов, концертов, документальных фильмов и других аудиовизуальных материалов, связанных с кубинскими и зарубежными артистами. Сейчас «Canal Clave» включает в себя 22 различных программ и выходит в эфир 15 часов в сутки с 9:00 до полуночи.





Для того чтобы трансляция концерта состоялась на «Canal Clave», Dears из Кубы в течение нескольких месяцев отправляли запросы на официальные страницы телеканала, представляя творчество Димаша. В итоге запрос одобрили, и концерт был представлен в эфире кубинского телевидения.





С момента создания своего фан-клуба «Dimash Cuba Dears» в ноябре 2019 года, Dears из Кубы активно занимаются продвижением творчества казахстанского певца в кубинских СМИ.

С момента первой трансляции музыки Димаша на телевидении в программе «De La Gran Scene» 12 мая 2020 года, другие телеканалы и радиостанции, также начали транслировать на своих площадках творчество исполнителя. Благодаря запросам кубинских Dears, музыку Димаша транслировали в программе «Juventud 2000» известной радиостанции «Radio Progreso», которая прошла в минувшее воскресенье 23 августа. Эфир занял второе место в рейтинге самых успешных программ радиостанции.