Концерт Димаша в Нью-Йорке покажут сегодня на телеканале Qazaqstan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шоу-концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке покажут сегодня на телеканале Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии Нового года концерт известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке покажут на телеканале Qazaqstan. Концерт Димаша состоялся на арене Barclays Center.

Шоу-концерт в эфире телеканала начнется сегодня в 17:20. Кроме того, до начала концерта телезрителям планируют показать специальный часовой эксклюзивный проект о творчестве певца, в котором будут представлены интервью родителей Димаша, а также фанатов со всего мира, в том числе из Казахстана.

Напомним, Димаш Кудайберген 12 декабря вернулся из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт Аrnau tour ENVOY на сцене Barclays Center в Нью-Йорке.

Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. На концерт прибыли слушатели и фанаты певца из 60-ти стран - США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.