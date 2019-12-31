+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -1 °С
USD 381.18 EUR 426.85
RUB 6.17 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Концерт Димаша в Нью-Йорке покажут сегодня на телеканале Qazaqstan

31 Декабря 2019 12:09
Поделиться:
Концерт Димаша в Нью-Йорке покажут сегодня на телеканале Qazaqstan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шоу-концерт Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке покажут сегодня на телеканале Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Димаш стал лучшим артистом  года в Китае
«Хабар» покажет выступление Димаша в Японии Димаш Кудайберген анонсировал премьеру нового клипа Димаш осуществил мечту тяжелобольной фанатки в Казани

В преддверии Нового года концерт известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке покажут на телеканале Qazaqstan. Концерт Димаша состоялся на арене Barclays Center.

Шоу-концерт в эфире телеканала начнется сегодня в 17:20. Кроме того, до начала концерта телезрителям планируют показать специальный часовой эксклюзивный проект о творчестве певца, в котором будут представлены интервью родителей Димаша, а также фанатов со всего мира, в том числе из Казахстана.

Напомним, Димаш Кудайберген 12 декабря вернулся из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт Аrnau tour ENVOY на сцене Barclays Center в Нью-Йорке.

Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. На концерт прибыли слушатели и фанаты певца из 60-ти стран - США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Димаш Кудайберген,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив