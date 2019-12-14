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Концерт Димаша Кудайбергена покажет телеканал Qazaqstan

14 Декабря 2019 21:03
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Концерт Димаша Кудайбергена покажет телеканал Qazaqstan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телеканал Qazaqstan покажет концерт Димаша Кудайбергена Arnau. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Димаш Кудайберген анонсировал телеверсию своего концерта в Нью-Йорке
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«Концерт талантливого певца, являющегося гордостью нашего народа, Димаша Кудайбергена Arnau покажет телеканал Qazaqstan 17 декабря в 19:00 «, - говорится в анонсе.

Ранее Димаш Кудайберген анонисровал телеверсию своего концерта в Нью-Йорке.

Напомним, Димаш Кудайберген 12 декабря вернулся из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других. Накануне Дня независимости РК Димашу Кудайбергену было присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi».

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Ключевые слова: Димаш Кудайберген,
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Гульмира Байзакова

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