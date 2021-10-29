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    23:00, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Концерт ансамбля танца «Салтанат» состоится в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан 20 ноября в Нур-Султане пройдет концерт ансамбля танца «Салтанат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Концерт ансамбля танца «Салтанат» состоится 20 ноября в 17:30 вечера на сцене концертного зала «Астана». Мероприятие проводится в рамках празднования 30-летия Независимости страны при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

    В программе вечера творческий коллектив представит казахские народные танцы, танцы разных народов мира, а также новые постановки.

    Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7(701)641 00 68, +7(775)554 79 63, +7(777)517 89 03.


    Теги:
    Культура 30 лет Независимости Астана Видео
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