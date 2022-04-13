Концерт 100 музыкантов разных национальностей проведут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Концерт «Музыка мира» с участием 100 музыкантов разных национальностей планируется провести в Нур-Султане. Об этом заявил глава столичного управления культуры Санат Шапашов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для Государственной академической филармонии необходимо 220 млн тенге на аренду помещения на 7 месяцев. Физически люди не помещаются, поэтому мы вынуждены арендовать помещение. Также мы хотим, чтобы репертуар артистов Филармонии вышел на популярные музыкальные платформы, чтобы люди на платформе Apple могли слушать нашу национальную, оркестровую музыку. Чтобы молодежь имела свободный доступ к нашей музыке», - сказал глава столичного управления культуры.

Также управление просит для проведения концерта «Музыка мира» выделить 151 млн тенге.

«Впервые к Съезду лидеров мировых и традиционных религий хотим собрать ансамбль из 100 музыкантов разных национальностей. Нас уже включили в заявку как претендентов в Книгу рекордов Гиннесса», - отметил Самат Шапашов.