Концепцию сервисной модели полиции разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк рассказал, как в стране планируют перейти на сервисную модель полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президентом страны обозначены приоритеты в развитии органов внутренних дел по переходу на сервисную модель полиции. В развитых странах такая модель лежит в основе полицейской деятельности. К примеру, впервые эта модель зародилась в Великобритании и формировалась в этой стране на протяжении 50 лет. В центре сервисной модели находятся интересы законопослушных граждан. Поэтому мы должны работать в тесном сотрудничестве с населением над решением общих проблем обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи. Как показывает зарубежный опыт сервисная модель не является универсальной для всех стран и адаптируется под конкретные местные условия», - сказал Алексей Милюк в ходе онлайн-брифинга в МВД РК.

Он назвал три основные векторы в развитии сервисной модели.

«Первое — это профилактика путем своевременного устранения потенциальных угроз.

Как правило, решаются эти проблемы через аналитический проблемно-ориентированный подход. Полиция, наряду с другими институтами власти, должна четко понимать, что волнует население и какие меры необходимо предпринимать для создания благоприятных и безопасных условий. Второе - шаговая доступность, нацеленная на максимальное облегчение гражданам доступа к полиции. А это включает в себя оптимальную дислокацию участковых пунктов, мобильных постов, повышение оперативности реагирования, а также применение цифровых технологий. Третье — и самое главное – это тесное партнерство с населением. Проблемы обеспечения безопасности в большей степени имеют местное значение и решать их надо сообща с местным сообществом», - пояснил А. Милюк.

По словам заместителя председателя Комитета, в МВД приступили к разработке Концепции отечественной сервисной модели полиции и начато поэтапное апробирование различных ее вариантов. Отдельные элементы модели уже пилотируют на территории Карагандинской области.