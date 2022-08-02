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Концепцию развития сельских территорий разработают в Казахстане
2 Августа 2022 11:38

Концепцию развития сельских территорий разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал поручение в рамках реализации Нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерствам национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами обеспечить качественное и своевременное исполнение показателей и мероприятий нацпроекта», - сказал Алихан Смаилов по итогам заседания Правительства.

Глава Кабмина также поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами областей до 1 октября разработать проект концепции развития сельских территорий.

«Акиматам областей обеспечить прием, обустройство и поддержку переселенцев в соответствии с индикаторами национального проекта», - добавил Алихан Смаилов.


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