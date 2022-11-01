Концепцию развития образования до 2026 года представили в Правительстве РК

1 Ноября 2022, 10:38

1 Ноября 2022, 10:38

Концепцию развития образования до 2026 года представили в Правительстве РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Концепцию развития образования РК на 2022-2026 годы представил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработана Концепция развития образования до 2026 года. Концепция предусматривает основные приоритеты, определенные в стратегических и программных документах. Мы с учетом результатов разных международных исследований и анализов провели обсуждения с экспертами и педагогической общественностью, выработали соответствующие предложения. Согласно компетенции предусмотрено шесть направлений, 109 мероприятий», - сообщил в ходе заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что министерство примет качественные меры для реализации задач и инициатив, предусмотренных в рамках Концепции образования.

Также глава ведомства остановился на вопросе, связанном с ранним развитием детей.

«Важный уровень образования - детские сады. Согласно исследованиям, детские сады влияют на интеллектуальное, эмоциональное, социальное, психологическое развитие детей. В этой связи в детских садах внедряется новая модель развития детей, меняются программы и методы преподавания. Это, можно сказать, самое большое изменение в сфере дошкольного воспитания и обучения. Если раньше программа была слишком академической, и дети в возрасте 3-4 лет учили уроки по 20 минут, то теперь с учетом международного опыта воспитательный процесс обучения будет проходить через игру», - пояснил глава ведомства.

По словам министра, будут созданы все условия для целостного развития ребенка.

«Дети будут здоровыми, коммуникабельными, физически активными, с открытым креативным мышлением и с ценностями патриотизма, трудолюбия и тяги к знаниям», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.