Концепцию развития нацпарка Алтын-Эмель презентовало Минэкологии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов презентовало общественности концепцию развития государственного национального природного парка Алтын-Эмель в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Ерлан Муратов, одним из 10 приоритетных направлений государственной программы, принятой в 2019 году постановлением Правительства РК, являются Горный (горнолыжный) кластер Алматинского региона, в состав которого включены территории четырех национальных парков («Алтын-Эмель», «Чарын», «Көлсай көлдері» и «Иле-Алатау»).

«Несмотря на ежегодный рост посещения туристов экологический туризм в национальных парках из-за отсутствия элементарных условий для отдыха и необходимой инфраструктуры не получает соответствующего развития», - отметил Ерлан Муратов.

По его словам, площадь территории парка «Алтын-Эмель» составляет 307 653 га. В настоящее время на его территории для обслуживания посетителей имеются 3 туристских маршрута.

Основными достопримечательностями ГНПП «Алтын-Эмель» является «Поющий бархан», горы Актау и Катутау, Сакский некрополь «Бесшатырские курганы».

По итогам 2019 года указанные маршруты посетило 18,9 тысяч человек. На специальный счет национального парка за оказание услуг посетителям поступило 27,6 млн тенге.

В национальном парке «Алтын-Эмель» имеются 3 КПП, 3 туристских маршрута, вдоль маршрутов установлены указатели, урны, туалеты, имеются 10 смотровых площадок, 8 беседок, 6 крытых навесов, 8 бивачных полян и палаточных лагерей, 6 стоянок для автотранспорта, 6 гостиниц на 50 мест.

«Основными проблемами развития экологического туризма на территории национального парка являются: низкий интерес со стороны инвесторов в связи с долгим сроком окупаемости вложенных финансовых средств; отсутствие развитой инфраструктуры (подъездных дорог к границе парка туризма, линий электропередач, коммуникаций, водоснабжения и канализации); отдаленность объектов туризма от крупных населенных пунктов; отсутствие финансовых механизмов поддержки инвестиций в развитие экологического туризма», - озвучил он.

Минэкологии совместно с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и АО «НК «Kazakh Tourism» был изучен международный опыт США, изучена законодательная база, подходы и механизмы, а также определены основные принципы развития экологического туризма.

С учетом международного опыта были определены концептуальные подходы развития экологического туризма в национальных парках.

При этом основной упор делается на развитие туристских маршрутов и троп, также предполагается создание современных визит-центров, глэмпингов, кемпингов, этно-аулов и мест для караванинга без капитального строительства с применением легких возводимых конструкций.

«Именно в этих целях планируется поменять подход в развитии инфраструктуры национального парка с исключением капитального строительства крупных строений и сооружений. Это позволяет избежать нагрузки на естественную природную среду, создать единый туристский продукт, который обеспечит качество сервиса», - добавил спикер.

В целях развития экотуризма в национальном парке планируется обустроить существующие три маршрута. При планировании объектов учитывались пути миграции и ареал обитания диких животных, согласно концепции объекты туризма расположены так, чтобы максимально не создавать фактор беспокойства для животных.

Кроме того, близ побережья Капшагайского водохранилища планируется создать Визит-центр, который будет состоять из следующих объектов: ресепшн, кинозал, конференц-зал, информационная стойка для посетителей, сувенирный киоск, помещение сотрудников, книжный и сувенирный киоск, музей местности (экспозиция).

На данном участке вдоль побережья предполагается установить рыбацкие домики, рыболовные пирсы, будет организован прокат водного транспорта, включая лодки и катамараны. Посетители смогут рыбачить и пользоваться арендой рыболовного снаряжения.

Вместе с тем, для туристов планируется организация автобусных экскурсий на сакские Бесшатырские курганы и в ущелье Теректы на петроглифы «Танбалытас».

Возле КПП «Жагалбайлы» планируется создание рекреационной зоны, размещение передвижной кухни («караванинг»), установка глэмпингов, обустройство палаточного лагеря.

Далее по маршруту расположены горы Катутау, где уже существуют: автостоянка, смотровая площадка, установлен туалет. В горах Актау, где расположен каньон, планируется размещение передвижной кухни («караванинг»), для посетителей, которые предпочитают продолжительный отдых, предполагается установка глэмпингов, обустройство палаточного лагеря, установка контейнеров для раздельного сбора мусора, что позволит снизить антропогенное воздействие и сократить количество мусора от потока туристов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона об ООПТ участки государственных национальных природных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в краткосрочное пользование на срок до 5 лет и в долгосрочное пользование на срок до 49 лет.

Сообщается, что при этом земельные участки государственных национальных природных парков не продаются и пользователям государственные акты на право постоянного землепользование не выдаются. Кроме того, согласно пункта 2 статьи 23 Закона об ООПТ изъятие земель особо охраняемых природных территорий не допускается.

В Минэкологии уточнили, что экономический эффект к 2025 году от реализации концепции предполагает создание 250 новых рабочих мест для местного населения, повышение потока туристов с 20 до 78 тысяч человек в год и увеличение дохода в бюджет от посещений в десять раз.



