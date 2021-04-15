Концепцию развития креативных индустрий разработает Правительство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство разработает Концепцию развития креативных индустрий. Об этом стало известно в ходе заседания Рабочей группы по вопросам развития креативного сектора экономики под председательством первого заместителя Премьер-Министра Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе, который планируется разработать до 1 августа, будут отражены меры государства по развитию креативного предпринимательства, выводу креативной продукции на экспортные рынки, подготовке и переподготовке кадров для креативных индустрий, поддержке талантливых казахстанцев, управлению интеллектуальной собственностью и другие.

Напомним, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее поручил Правительству выработать базовые подходы по развитию креативной экономики, а 17 марта на совещании по вопросам дальнейшего развития города Алматы заявил о необходимости проработки ее нормативно-правового регулирования.

Концепция будет разработана в сотрудничестве с международными организациями, гражданским обществом, представителями бизнеса и экспертами.

По словам Руководителя Проектного офиса по развитию креативных индустрий Даната Жумина, к совместной работе уже присоединились представители ЮНЕСКО и Британского Совета, а также НПП «Атамекен», Ассоциация креативных предпринимателей Казахстана, Ассоциация креативных индустрий тюркоязычных стран, Совет креативных индустрий города Алматы, Women in Creative Industries, Евразийская Event Ассоциация. отечественный лейбл Juzz Entertainment (Ninety One, Alba, Dna), казахская лига КВН Jaidarman. К написанию документа также планируется привлечь творческие союзы, продюсерские центры, известных архитекторов, художников, ремесленников, музыкантов и других участников креативного рынка.

Руководитель проектов по культуре и креативной экономике Британского Совета Галина Корецкая отметила, что подходы Правительства к развитию креативного сектора полностью соответствуют рекомендациям международных экспертов в этой отрасли, а опыт Казахстана может стать моделью не только для стран Центральной Азии, но и других развивающихся государств.

В свою очередь Председатель Правления Ассоциации креативных предпринимателей Эрнар Курмашев поблагодарил Правительство страны за внимание к креативным индустриям. По его мнению, сегодня креативным предпринимателям как никогда требуется поддержка со стороны государства. В результате ограничений, связанных с пандемией, очень сильно пострадали десятки творческих бизнесов.

«Если государство поверит в нас, поддержит творческих людей, то мы сумеем за несколько лет увеличить объем экспорта креативной продукции минимум в 5 раз и внести весомый вклад в развитие экономики страны», - заявил Курмашев.

Подводя итоги первого заседания Рабочей группы, первый вице-премьер страны Алихан Смаилов отметил, что развитие креативной экономики затрагивает очень широкий спектр вопросов и требуют слаженной работы и дал ряд конкретных поручений министерствам и акиматам.