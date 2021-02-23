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    09:41, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Концепцию развития финансового сектора до 2030 года разработает Правительство

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Правительством разработает Концепцию развития финансового сектора до 2030 года. Об этом сообщила глава ведомства Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках Соглашения между Правительством, Национальным банком и Агентством о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы Агентство является основным исполнителем по вопросам развития финансового рынка», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

    По ее словам, Агентством будет обеспечиваться долгосрочная стабильность финансовой системы, в том числе через дальнейшее расширение инструментов риск-ориентированного надзора.

    «Будет осуществлен пересмотр временных мер пруденциального регулирования, введенных в 2020 году для обеспечения стабильности банковской системы и кредитования бизнеса. Для определения стратегических направлений развития финансового рынка в среднесрочной перспективе в текущем году будет разработана Концепция развития финансового сектора до 2030 года», - заключила М. Абылкасымова.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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