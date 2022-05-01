Концепцию развития электроэнергетической отрасли примут в октябре 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перспективное развитие энергосистемы Казахстана отражено в документе «Энергетический баланс Республики Казахстан до 2035 года». Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу разработки отдельной долгосрочной стратегии развития отрасли министром энергетики 24 марта текущего года утвержден «Энергетический баланс Республики Казахстан до 2035 года», предусматривающий увеличение маневренных мощностей, количество возобновляемых источников энергии, а также учитывающий развитие энергетических систем соседних стран», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, энергобаланс позволил сформировать концептуальное видение по перспективному развитию энергосистемы Казахстана с учетом внутренних и внешних факторов, выработать необходимые среднесрочные и долгосрочные меры, требуемые для устойчивого функционирования энергосистемы.

«Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства Правительством ведется разработка Концепции развития электроэнергетической отрасли до 2035 года с возможностью охвата периода до 2060 года, принятие которой планируется в октябре текущего года», - заключил Алихан Смаилов.