Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Концепцию развития электроэнергетической отрасли примут в октябре 2022 года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Мая 2022, 15:48
Концепцию развития электроэнергетической отрасли примут в октябре 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перспективное развитие энергосистемы Казахстана отражено в документе «Энергетический баланс Республики Казахстан до 2035 года». Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу разработки отдельной долгосрочной стратегии развития отрасли министром энергетики 24 марта текущего года утвержден «Энергетический баланс Республики Казахстан до 2035 года», предусматривающий увеличение маневренных мощностей, количество возобновляемых источников энергии, а также учитывающий развитие энергетических систем соседних стран», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, энергобаланс позволил сформировать концептуальное видение по перспективному развитию энергосистемы Казахстана с учетом внутренних и внешних факторов, выработать необходимые среднесрочные и долгосрочные меры, требуемые для устойчивого функционирования энергосистемы.

«Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства Правительством ведется разработка Концепции развития электроэнергетической отрасли до 2035 года с возможностью охвата периода до 2060 года, принятие которой планируется в октябре текущего года», - заключил Алихан Смаилов.


Правительство РК   Энергетика   Мажилис   Сенат   Минэнерго РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане