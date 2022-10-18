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    10:51, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Концепцию развития электроэнергетической отрасли до 2035 года разработали в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством энергетики подготовлено видение развития электроэнергетической отрасли до 2035 года. Об этом заявил глава ведомства Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, требует реформирования рынок электрической энергии с переходом к новой модели функционирования на базе централизованной купли-продажи электрической энергии», - сказал Болат Акчулаков.

    Глава Минэнерго также отметил, что в рамках исполнения поручения Главы государства по внедрению программы «Тариф в обмен на инвестиции», в секторе генерации подготовлен пакет мер, направленных на развитие энергоисточников, обеспечение прозрачности расходования инвестиций и усилению контроля со стороны государства.

    В рамках предстоящего энергетического перехода подготовлены меры по развитию на базе принципов ESG с применением технологий «чистого угля», возобновляемой энергетики, современной газовой и атомной генерации, интеллектуальной системы Smart Grid.

    «Данные меры предусмотрены в рамках разработанного Министерством проекта Концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан до 2035 года. Внесение Концепции на рассмотрение Правительства планируется Министерством по итогам согласования с государственными органами в октябре текущего года», - сообщил Болат Акчулаков.

    В качестве первого этапа практической реализации данного видения, Министерством подготовлен пакет законодательных поправок, который в настоящее время находится на стадии согласования с заинтересованными государственными органами.


    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Энергетика Правительство
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