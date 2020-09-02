Концепцию по сохранению биологического разнообразия разработают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают Концепцию по сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия до 2030 года. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства, в срок до 1 ноября будет разработан проект Концепции по сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия до 2030 года», - сказал Магзум Мирзагалиев.

По словам министра, документ будет направлен на сохранение редких видов растений и животных, совершенствование системы управления лесным хозяйством и особо охраняемыми природными территориями и др.

Ранее он рассказал, как в Казахстане намерены развивать экотуризм.

«В настоящее время в Казахстане имеется 13 национальных парков. Количество посетителей в 2019г. -1,5 млн человек. Сегодня в нацпарках отмечается острая необходимость в оборудованных стоянках для транспорта, кемпингах, современных санитарных кабинках», - сказал Магзум Мирзагалиев.



