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Концепцию по сохранению биологического разнообразия разработают в РК

2 Сентября 2020 13:14
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Концепцию по сохранению биологического разнообразия разработают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают Концепцию по сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия до 2030 года. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По поручению Главы государства, в срок до 1 ноября будет разработан проект Концепции по сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия до 2030 года», - сказал Магзум Мирзагалиев.

По словам министра, документ будет направлен на сохранение редких видов растений и животных, совершенствование системы управления лесным хозяйством и особо охраняемыми природными территориями и др.

Ранее он рассказал, как в Казахстане намерены развивать экотуризм.

«В настоящее время в Казахстане имеется 13 национальных парков. Количество посетителей в 2019г. -1,5 млн человек. Сегодня в нацпарках отмечается острая необходимость в оборудованных стоянках для транспорта, кемпингах, современных санитарных кабинках», - сказал Магзум Мирзагалиев.



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#Правительство РК   #Экология  
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Автор:

Серик Сабеков

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