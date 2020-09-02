Концепцию по сохранению биологического разнообразия разработают в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают Концепцию по сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия до 2030 года. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По поручению Главы государства, в срок до 1 ноября будет разработан проект Концепции по сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия до 2030 года», - сказал Магзум Мирзагалиев.
По словам министра, документ будет направлен на сохранение редких видов растений и животных, совершенствование системы управления лесным хозяйством и особо охраняемыми природными территориями и др.
Ранее он рассказал, как в Казахстане намерены развивать экотуризм.
«В настоящее время в Казахстане имеется 13 национальных парков. Количество посетителей в 2019г. -1,5 млн человек. Сегодня в нацпарках отмечается острая необходимость в оборудованных стоянках для транспорта, кемпингах, современных санитарных кабинках», - сказал Магзум Мирзагалиев.
- В Казахстане высадят более 2 млрд деревьев
- В Казахстане разработан законопроект о защите животных
- Как в Казахстане намерены развивать экотуризм
- Как будет решаться проблема с поливной водой в Казахстане
- В каких регионах РК будут искать новые месторождения полезных ископаемых
- Концепцию низкоуглеродного развития до 2050 года разрабатывают в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана