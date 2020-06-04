Концепцию по развитию финансовых технологий и инноваций презентовали участникам финансового рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка презентовали проект Концепции по развитию финансовых технологий и инноваций на финансовом рынке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Банка.

Встреча прошла в онлайн-режиме под председательством заместителя Председателя Национального Банка Есжана Биртанова. В мероприятии приняли участие свыше 60 представителей финансового рынка.

Цель Концепции – создание благоприятной среды для развития инноваций, стимулирование коллаборации между участниками рынка, выстраивание благоприятной среды для финтех направления.

При подготовке документа был проведен анализ отечественного финтех рынка, опрошены ключевые стейкхолдеры, учтены рекомендации международных организаций, тщательно изучен глобальный опыт, в том числе Банка Англии, центробанков Сингапура, Австралии и других стран.

Проект включает в себя три основных направления - «Цифровой регулятор», «Цифровая инфраструктура» и «Живая среда». Реализация данных инициатив направлена на выстраивание высокотехнологичного взаимодействия между участниками финансового рынка, снижение общих издержек в отрасли и оптимизацию трудовых ресурсов, а также повышение проникновения цифровых финансовых услуг, развития финтех стартапов и др.

«Наша цель - создать условия и предпосылки для развития финтеха. Задача рынка – внедрить новые сервисы и продукты для населения и бизнеса. Особенно это актуально сейчас – на фоне ситуации, сложившейся из-за распространения COVID-19. Сегодня необходимы скоординированные действия всех участников финансового рынка», - сказал в ходе выступления заместитель Председателя Национального Банка Е.Биртанов.