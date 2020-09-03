Концепцию оптимизации маршрутной сети презентуют к декабрю в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – К концу года Транспортный холдинг Алматы презентует концепции оптимизации маршрутной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в управлении городской мобильности, общественному транспорту Алматы не хватает свыше 1000 автобусов, поэтому в текущем году перевозчики закупят около 200 автобусов.

«Параллельно Транспортным холдингом ведется разработка концепции оптимизации маршрутной сети, где результаты исследований этой концепции нам должны показать, как провести оптимизацию маршрутной сети. К декабрю Транспортным холдингом будет презентовано», - сказал на брифинге руководитель Управления городской мобильности Алматы Ерлан Адилов.

В то же время он отметил, что во время карантинного режима доходы перевозчиков упали на 50-60%. Акимат в свою очередь помог автобусным паркам дизтопливом и газом.



