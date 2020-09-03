Концепцию оптимизации маршрутной сети презентуют к декабрю в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – К концу года Транспортный холдинг Алматы презентует концепции оптимизации маршрутной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметили в управлении городской мобильности, общественному транспорту Алматы не хватает свыше 1000 автобусов, поэтому в текущем году перевозчики закупят около 200 автобусов.
«Параллельно Транспортным холдингом ведется разработка концепции оптимизации маршрутной сети, где результаты исследований этой концепции нам должны показать, как провести оптимизацию маршрутной сети. К декабрю Транспортным холдингом будет презентовано», - сказал на брифинге руководитель Управления городской мобильности Алматы Ерлан Адилов.
В то же время он отметил, что во время карантинного режима доходы перевозчиков упали на 50-60%. Акимат в свою очередь помог автобусным паркам дизтопливом и газом.
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