Концепцию низкоуглеродного развития до 2050 года разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстану необходимо разработать свое долгосрочное видение по переходу к низкоуглеродной экономике. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В части глубокой декарбонизации экономики. Как известно, в целях исполнения обязательств Парижского соглашения по климату Казахстану необходимо разработать свое долгосрочное видение до 2050 года по переходу к низкоуглеродной экономике», - сказал Магзум Мирзагалиев.

На сегодня, как отметил министр, наблюдается тренд декарбонизации мировой экономики и ужесточения климатического регулирования.

«Так, в прошлом году Европейский союз объявил своей главной целью достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Для этого Евросоюз приступил к разработке «пограничного углеродного налога» на импортируемую продукцию из стран с высоким уровнем выбросов. Таким образом, для того чтобы казахстанская продукция оставалась конкурентоспособной на европейских рынках, необходимо сокращать выбросы», - добавил Магзум Мирзагалиев.

Было отмечено, что в этой связи Министерство приступило к разработке Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года, в рамках которой прорабатывается ряд сценариев декарбонизации экономики страны. На основе результатов моделирования будут выработаны меры, оптимальные с экономической и социальной точки зрения. Завершить работу по утверждению концепции планируется в первом полугодии 2021 года.