Концепцию будущих дворов и общественных пространств обсуждают жители столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Масштабное преображение дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) проведут в столице. Горожане совместно с Центром урбанистики и сотрудниками акимата обсуждают концепцию будущих дворов и общественных пространств. Для того, чтобы с наступлением сезона благоустройства приступить к ремонтным работам, уже сейчас с жителями проводятся дискуссионные встречи, где каждый может поделиться своей идеей и предложениями по концепции будущих дворов и общественных пространств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С начала текущего года всеми районными акиматами совместно с Центром урбанистики проведен ряд встреч с горожанами, в том числе с жителями жилых массивов. Например, 19 января прошла встреча акима района Байконыр, депутатов городского маслихата с активными жителями района, на которой были рассмотрены вопросы по благоустройству дворовых территорий. 29 января вопросы благоустройства дворовых пространств были обсуждены с жителями ул. Айдарлы, Кусмурын 2, Жети жол и К. Байсеитова 105, 107 (район Сарыарка).

Кроме того, продуктивная беседа состоялась и с профессиональными спортсменами экстремальных видов спорта, таких как bmx, паркур, скейтбординг и фристайл дисциплины. Так, в городе предполагается создание трех точек притяжения для любителей экстрим-спорта. Проекты по созданию скейт-парков будут реализованы с учетом мнения райдеров и скейтбордистов.

«Данные встречи доказали свою эффективность и улучшают обратную связь. Взять, к примеру, проект «Бюджет народного участия», который разрабатывается, внедряется и реализуется с участием населения. В рамках проекта горожане могут предложить свои идеи и видение по благоустройству дворов и общественных пространств. Проект «Бюджет народного участия» впервые был внедрен в районе Сарыарка. Мы увидели на деле, что проект живой и жители охотно в нем участвуют. По этой причине проект «Бюджет народного участия» был внедрен и во всех остальных районах города», - отметил руководитель столичного Центра урбанистики Елнар Базыкен.

В каждом районе создаются свои рабочие группы, куда входят горожане, сотрудники Центра урбанистики и акимата. После обсуждения концепции, реализация проекта берется в работу. С подробной информацией о проекте и конкурсе можно ознакомиться на официальных сайтах районных акиматов. Пример на основе района Сарыарка.

Как отметил аким столицы Алтай Кульгинов, на встречах с жителями микрорайонов и жилых массивов, горожане просят благоустроить дворовые территории и общественные пространства. Таким образом, за последние годы в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» в столице построено и благоустроено более 500 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Акцент был сделан на правобережную часть города и жилые массивы.

Президент поручил увеличить долю «Бюджета народного участия» на благоустройство.