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Концепцию безопасного труда до 2030 года разрабатывают в Казахстане

20 Мая 2021 14:09
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Концепцию безопасного труда до 2030 года разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда, главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов сообщил о разработке Концепцию безопасного труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящий момент Министерством труда и социальной защиты населения разрабатывается проект Концепции безопасного труда до 2030 года, основные направления которой будет определять системные меры, обеспечивающие активное участие сторон социального партнерства в построении риск ориентированной Национальной системы управления охраной труда. Соответствующие работы в рамках нормотворческой деятельности планируется завершить в 2021 году», - сообщил Толеген Оспанкулов в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что 12 марта заключено новое генеральное соглашение на 2021-2023 годы в рамках реализации Дорожной карты.

«Основной целью документа является продвижение принципов достойного труда, что означает высокоэффективный труд в хороших производственных, социально-трудовых и безопасных условиях при полной занятости, имеющий достойную оплату и доставляющий каждому работнику удовлетворение, возможность проявить свои способности и мастерство», - проинформировал Т. Оспанкулов.

Напомним, по данным Минтруда, за четыре месяца текущего года на предприятиях Казахстана пострадали 462 работников, 59 человек погибли.


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#Минтруда РК   #Безопасность   #Другие государственные органы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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