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    15:42, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Концепцию антикоррупционной политики обсудили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по противодействию коррупции презентовало предпринимательскому сообществу проект Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, разрабатываемый в реализацию Послания Главы государства от 1 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

    Во встрече приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Р. Журсунов, представители центрального и региональных офисов НПП «Атамекен», бизнес-ассоциаций.

    В своем выступлении первый заместитель руководителя антикоррупционного ведомства О. Бектенов подчеркнул важность учета мнения бизнеса при выработке антикоррупционных мер.

    «Необходимо создать такие условия, при которых коррупция станет экономически невыгодной для всех, в том числе и для бизнеса. В Концепции мы закладываем меры стимулирования предпринимателей к внедрению антикоррупционных стандартов. Компании, работающие честно, на наш взгляд, должны поощряться, возможно, путем получения преференций при госзакупках и господдержке», - отметил О. Бектенов.

    В целом, выработанные подходы по развитию антикоррупционной политики направлены на минимизацию коррупции путем контроля за соответствием расходов и доходов госслужащих, обеспечения транспарентности бюджетных процессов, сокращения государственного участия в экономике, качественной цифровизации госуслуг, неотвратимости ответственности за коррупционные проявления.

    Бизнес-омбудсмен Р. Журсунов от лица предпринимательского сообщества выразил готовность к активному участию в разработке и реализации антикоррупционных инициатив.

    Участниками встречи высказан ряд предложений по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции, взаимодействия государства и бизнеса.

    Предложения будут учтены при доработке проекта Концепции.

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