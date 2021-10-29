Концепцию антикоррупционной политики обсудили в Нур-Султане
Во встрече приняли участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Р. Журсунов, представители центрального и региональных офисов НПП «Атамекен», бизнес-ассоциаций.
В своем выступлении первый заместитель руководителя антикоррупционного ведомства О. Бектенов подчеркнул важность учета мнения бизнеса при выработке антикоррупционных мер.
«Необходимо создать такие условия, при которых коррупция станет экономически невыгодной для всех, в том числе и для бизнеса. В Концепции мы закладываем меры стимулирования предпринимателей к внедрению антикоррупционных стандартов. Компании, работающие честно, на наш взгляд, должны поощряться, возможно, путем получения преференций при госзакупках и господдержке», - отметил О. Бектенов.
В целом, выработанные подходы по развитию антикоррупционной политики направлены на минимизацию коррупции путем контроля за соответствием расходов и доходов госслужащих, обеспечения транспарентности бюджетных процессов, сокращения государственного участия в экономике, качественной цифровизации госуслуг, неотвратимости ответственности за коррупционные проявления.
Бизнес-омбудсмен Р. Журсунов от лица предпринимательского сообщества выразил готовность к активному участию в разработке и реализации антикоррупционных инициатив.
Участниками встречи высказан ряд предложений по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции, взаимодействия государства и бизнеса.
Предложения будут учтены при доработке проекта Концепции.