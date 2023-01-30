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Концепция обеспечения общественной безопасности разрабатывается в РК

30 Января 2023, 11:49
Концепция обеспечения общественной безопасности разрабатывается в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством внутренних дел РК начата разработка проекта Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель ведомства Шугыла Турлыбек отметила, что Концепция станет фундаментом построения комплексной системы превенции правонарушений, основанной на взаимодействии и активной вовлеченности органов государственной власти, профессиональной полиции и отзывчивого сообщества.

Основными направлениями Концепции определены создание условий для построения безопасного общества как основы правового государства, защита жизни, здоровья, имущества и прав граждан от преступных посягательств, трансформация действующего механизма обеспечения общественной безопасности в современную систему превенции, основанную на научных данных и партнерстве.

«С учетом передовых практик зарубежных стран вырабатывается стратегия дальнейших действий. Предполагается выстраивание действенных механизмов предупреждения правонарушений. Учитывая, что преступность – явление социальное, противодействие которой зависит не только от работы полиции, в рамках Концепции планируется вовлечение государственных органов, акиматов в эту работу, установление партнерства со всеми заинтересованными сторонами и гражданами, а также прозрачная система подотчётности по вопросам общественной безопасности», - пояснила Шугыла Турлыбек.

МВД заинтересовано в конструктивных предложениях и приглашает всех заинтересованных граждан и общественные организации принять участие в разработке Концепции и выслать предложения на адрес: Сoncept_MVD@mail.kz.


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