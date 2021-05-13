Концепция местного самоуправления на службе интересов граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Жулдыз Бораншина в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала о том, что собой представляет новая Концепция развития местного самоуправления до 2030 года. По ее мнению, проект Концепции, соответствующий политике «Слышащего государства», нацелен на качественную реализацию интересов граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Институт местного самоуправления является одной из неотъемлемых частей социальной, экономической и политической жизни страны. Между тем, в нынешних реалиях вопросы развития местного самоуправления набирают большую актуальность в Казахстане. В Казахстане правовой основой местного самоуправления являются Конституция РК, Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», а также Концепция развития местного самоуправления до 2020 года», – рассказала руководитель управления департамента анализа регионов и развития местного самоуправления.

По ее словам, с 2012 года за период реализации Концепции развития местного самоуправления были сделаны значительные шаги в процессе развития местного самоуправления в Казахстане.

Один из которых – введение косвенных выборов акимов сельских округов маслихатами соответствующих районов и городов областного значения. Следующий важный шаг – проведение акимами всех уровней на ежегодной основе отчетных встреч с населением с информированием о проделанной работе, задачах и основных направлениях дальнейшего развития населенных пунктов, проблемных вопросах и планах по их решению.

Внедрение самостоятельного бюджета местного самоуправления и коммунальной собственности в 2345 городах районного значения, селах, поселках, сельских округах также стало значительным шагом в процессе развития местного самоуправления в стране.

«Благодаря внедрению бюджета МСУ акимы получили финансовый инструмент, позволяющий объективно оценить экономический потенциал сельского округа, качественнее планировать его развитие и проводить оперативные мероприятия на местах, не оглядываясь на районный бюджет. Вместе с тем, система государственного управления совершенствуется из года в год и претерпевает значительные изменения, что также отражается на местном самоуправлении», – отметила Жулдыз Бораншина.

Как следствие, действующая модель местного самоуправления требует внимания и имеет ряд вопросов в совокупности препятствующих ее полноценному функционированию, такие как отсутствие четкого разграничения между органами местного государственного управления и местного самоуправления по статусу, функциям и полномочиям, административная и финансовая зависимость акимов сельских округов от вышестоящих акимов, отсутствие в сельских округах представительных органов, что снижает уровень контроля за деятельностью местных акимов.

Необходимо отметить, что в этой связи в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» главой государства Касым-Жомартом Токаевым было отмечено о необходимости разработки новой Концепции развития местного самоуправления.

По словам Жулдыз Бораншиной, сейчас Министерством разработан проект Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2030 года, которая предусматривает формирование к 2030 году новой модели местного самоуправления. Предполагается что данная Концепция будет реализована в два этапа: I этап – 2021–2024 гг. и II этап – 2025–2030 года.

«Одна из основных реформ в рамках проекта Концепции - внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов со второго полугодия текущего года, а в 2024 году внедрение прямых выборов акимов на районном и городском уровнях. Еще одним значимым аспектом в проекте Концепции развития местного самоуправление является разработка нового Закона «О местном самоуправлении в Республике Казахстан», который будет направлен прежде всего на разграничение полномочий между уровнями государственного управления и местного самоуправления и совершенствование органов местного самоуправления», – отметила она.

Согласно проекту Концепции одним из основных органов местного самоуправления будет сход местного сообщества, который будет решать наиболее важные вопросы местного значения и определять приоритетные направления развития села.

«Путем преобразования действующего собрания местного сообщества на сельском уровне планируется создание выборного органа с функциями представительного органа – Кеңес. Кеңесу будет предоставлена возможность утверждения бюджетов МСУ, контроля над его исполнением, а также регулирования ставок налогов и платежей. Непременно для эффективной реализации таких нововведений необходимо укрепления самостоятельности бюджетов МСУ. В этой связи будут определены виды налогов и платежей, дополнительно передаваемые на четвертый уровень бюджета», – заверила Жулдыз Бораншина.

Таким образом, по ее словам, к 2030 году проект Концепции предполагает создание модели местного самоуправления, регулируемая новым законом «О местном самоуправлении», соответствующая политике «Слышащего государства» и нацеленная на качественную реализацию интересов граждан.



