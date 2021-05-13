Концепция местного самоуправления на службе интересов граждан
«Институт местного самоуправления является одной из неотъемлемых частей социальной, экономической и политической жизни страны. Между тем, в нынешних реалиях вопросы развития местного самоуправления набирают большую актуальность в Казахстане. В Казахстане правовой основой местного самоуправления являются Конституция РК, Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», а также Концепция развития местного самоуправления до 2020 года», – рассказала руководитель управления департамента анализа регионов и развития местного самоуправления.
По ее словам, с 2012 года за период реализации Концепции развития местного самоуправления были сделаны значительные шаги в процессе развития местного самоуправления в Казахстане.
Один из которых – введение косвенных выборов акимов сельских округов маслихатами соответствующих районов и городов областного значения. Следующий важный шаг – проведение акимами всех уровней на ежегодной основе отчетных встреч с населением с информированием о проделанной работе, задачах и основных направлениях дальнейшего развития населенных пунктов, проблемных вопросах и планах по их решению.
Внедрение самостоятельного бюджета местного самоуправления и коммунальной собственности в 2345 городах районного значения, селах, поселках, сельских округах также стало значительным шагом в процессе развития местного самоуправления в стране.
«Благодаря внедрению бюджета МСУ акимы получили финансовый инструмент, позволяющий объективно оценить экономический потенциал сельского округа, качественнее планировать его развитие и проводить оперативные мероприятия на местах, не оглядываясь на районный бюджет. Вместе с тем, система государственного управления совершенствуется из года в год и претерпевает значительные изменения, что также отражается на местном самоуправлении», – отметила Жулдыз Бораншина.
Как следствие, действующая модель местного самоуправления требует внимания и имеет ряд вопросов в совокупности препятствующих ее полноценному функционированию, такие как отсутствие четкого разграничения между органами местного государственного управления и местного самоуправления по статусу, функциям и полномочиям, административная и финансовая зависимость акимов сельских округов от вышестоящих акимов, отсутствие в сельских округах представительных органов, что снижает уровень контроля за деятельностью местных акимов.
Необходимо отметить, что в этой связи в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» главой государства Касым-Жомартом Токаевым было отмечено о необходимости разработки новой Концепции развития местного самоуправления.
По словам Жулдыз Бораншиной, сейчас Министерством разработан проект Концепции развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2030 года, которая предусматривает формирование к 2030 году новой модели местного самоуправления. Предполагается что данная Концепция будет реализована в два этапа: I этап – 2021–2024 гг. и II этап – 2025–2030 года.
«Одна из основных реформ в рамках проекта Концепции - внедрение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов со второго полугодия текущего года, а в 2024 году внедрение прямых выборов акимов на районном и городском уровнях. Еще одним значимым аспектом в проекте Концепции развития местного самоуправление является разработка нового Закона «О местном самоуправлении в Республике Казахстан», который будет направлен прежде всего на разграничение полномочий между уровнями государственного управления и местного самоуправления и совершенствование органов местного самоуправления», – отметила она.
Согласно проекту Концепции одним из основных органов местного самоуправления будет сход местного сообщества, который будет решать наиболее важные вопросы местного значения и определять приоритетные направления развития села.
«Путем преобразования действующего собрания местного сообщества на сельском уровне планируется создание выборного органа с функциями представительного органа – Кеңес. Кеңесу будет предоставлена возможность утверждения бюджетов МСУ, контроля над его исполнением, а также регулирования ставок налогов и платежей. Непременно для эффективной реализации таких нововведений необходимо укрепления самостоятельности бюджетов МСУ. В этой связи будут определены виды налогов и платежей, дополнительно передаваемые на четвертый уровень бюджета», – заверила Жулдыз Бораншина.
Таким образом, по ее словам, к 2030 году проект Концепции предполагает создание модели местного самоуправления, регулируемая новым законом «О местном самоуправлении», соответствующая политике «Слышащего государства» и нацеленная на качественную реализацию интересов граждан.