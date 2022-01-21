Концепция безопасного труда до 2030 года разработана в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений (РТК) под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова были обсуждены вопросы регулирования трудовых отношений, оказания мер по обеспечению занятости высвобождаемых работников ТОО «Тенгизшевройл», а также рассмотрен проект Концепции безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В мероприятии приняли участие представители министерств труда и социальной защиты населения, национальной экономики, финансов, юстиции, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, социальных партнеров, ТОО «Тенгизшевройл», а также заместители акимов областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента.

Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов проинформировал участников заседания о принимаемых мерах по регулированию трудовых отношений. Он сообщил, что на сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 340 тыс. активно действующих предприятий, на которых работают 6,7 млн человек.

«Контроль над соблюдением трудовых прав работников осуществляется 246 государственными инспекторами труда, которыми в 2021 году было проведено 5 130 проверок, в результате которых выявлено 10 783 нарушения. По итогам проведенной работы работодателям было выдано 3 371 предписание и наложено 1 334 штрафа на сумму 278,2 млн тенге», – рассказал Серик Шапкенов.

На предприятиях страны пострадало 1 465 человек, что на 2,5% ниже аналогичного периода прошлого года (в 2020 году – 1 503 человек). При этом 200 человек погибли, что на 2,4% ниже по сравнению с 2020 годом, когда погибли 205 человек.

«Для оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах и реализации по их результатам комплекса мер, проведена аттестация 4 206 производственных объектов, создано более 15,5 тыс. производственных советов, где внутренний контроль осуществляют более 18 тыс. технических инспекторов. Кроме того, на 2 796 предприятиях внедрены международные стандарты по безопасности и охране труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ)», – сообщил глава МТСЗН.

Он также отметил, что в прошедшем году 164 предприятия внедрили проект «Народный контроль», 292 предприятия присоединились к Концепции нулевого травматизма «Vision Zero».

В ходе заседания представители ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) проинформировали об оказываемых мерах по обеспечению занятости высвобождаемых работников предприятия. В начале 2021 года в результате завершения Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением были высвобождены 4 649 человек, из которых 37% – жители Атырауской области. 1 286 человек получили рабочие места внутри проектов ТШО и 594 человека – вне организации. Для остальных работников местными исполнительными органами ведется работа по трудоустройству.

В свою очередь Серик Шапкенов сообщил, что государственными органами совместно с ТШО утверждена Дорожная карта мероприятий по мониторингу планового высвобождения и обеспечению занятости высвобождаемых работников ТОО «Тенгизшевройл» на 2021-2023 годы.

«На начало прошлого года по республике заключено более 144,8 тыс. меморандумов по сохранению рабочих мест. При исполнении работодателями взятых обязательств обеспечится сохранение 2,8 млн рабочих мест», – подчеркнул глава МТСЗН.

Кроме того, членами РТК была одобрена Концепция безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года, которая разработана с целью развития риск ориентированной национальной системы управления охраной труда, обеспечивающей реализацию прав работников на безопасные условия труда. В рамках Концепции к 2030 году определены четыре основные задачи:

– модернизация Национальной системы управления охраной труда на основе риск ориентированного подхода;

– экономическое стимулирование мер по снижению профессиональных рисков;

– развитие профессиональных компетенций и научного потенциала в сфере охраны труда;

– повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.

В ходе реализации Концепции к 2030 году планируется достичь снижения до 15% количества работников, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, снизить число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве до 0,24 (на 1000 работающих), а также снизить до 15% долю нарушений в области охраны труда к общему числу выявленных нарушений по результатам проверок на соблюдение трудового законодательства.

В завершение заседания заместитель Премьер-министра поручил продолжить работу по обеспечению трудовых прав и трудоустройства работников, вести постоянный мониторинг рисков высвобождения, сокращения и других нарушений трудовых прав работников, принять меры к работодателям, допускающим рост производственного травматизма, а также принять меры по недопущению трудовых конфликтов.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что социальное партнерство является одним из механизмов реализации политики государства в области социальных и трудовых отношений, который позволяет решать вопросы социально-экономических интересов работников, соблюдения трудовых гарантий, сохранения социальной стабильности.