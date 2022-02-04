Концепции к ряду законопроектов о банкротстве граждан обсуждаются в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На интернет-портале открытых нормативных-правовых актов до 23 февраля 2022 года проводятся публичные обсуждения проектов концепций к законопроектам о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Казахстана, разработанным в связи с поручением Главы государства. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Министерством финансов разработаны проекты концепций проекта Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан», проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан» (далее – Проекты).

Данные Проекты размещены на интернет-портале открытых нормативных-правовых актов 2 февраля 2022 года. Срок проведения публичного обсуждения Проектов – до 23 февраля 2022 года.