Концентрации «Спутника V» подберут для всех возрастов детей

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в клинических исследованиях вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата, сообщил ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Особенностей проведения исследований никаких [нет], это повторение тех клинических исследований, которые были у взрослых, за исключением того, что там будут различные концентрации «Спутника V» для каждого возраста. Будем смотреть, как вакцина будет работать. Думаю, побочные явления будут минимальны. Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на этом и остановимся. Всего в исследовании, как мы планируем, примут участие 350 человек в возрасте от 12 до 17 лет», - рассказал ученый.

Отвечая на вопрос о том, сколько будут длиться исследования, Гинцбург отметил, что пока регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября. «Это доза «Спутника V», но регистрационное удостоверение будет отдельное», - пояснил он.

Ранее директор Центра имени Гамалеи сообщил, что ученые уже подали необходимые документы в Минздрав для получения разрешения на проведение исследований вакцины у детей и подростков. По данным заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, исследования вакцины «Спутник V» среди подростков начнутся в Москве в начале июля.