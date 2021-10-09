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Конакбаева и Головкина назвали в числе лучших боксеров без «золота» Олимпиады

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Октября 2021, 13:16
Конакбаева и Головкина назвали в числе лучших боксеров без «золота» Олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британский журналист Тэйлор О’Хиггинс назвал собственный список лучших боксеров-любителей, которым так и не удалось завоевать золотую медаль Олимпийских игр за свою карьеру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В их число вошли два представителя Казахстана: Серик Конакбаев и Геннадий Головкин.

— Кто является лучшими боксерами-любителями, никогда не выигрывавшими олимпийское «золото»?

— Отличный вопрос! Анхель Эспиноса, Лазаро Альварес, Адольфо Орта, Серик Конакбаев, Матвей Коробов, Дон Карри, Геннадий Головкин, Пабло Ромеро, Серафим Тодоров, Арнольд Вандерлайд, Раимкул Малахбеков, Педро Орландо Рейес, Канделарио Дювергель, Миша Алоян и другие, — написал он в Twitter в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Напомним, что Серик Конакбаев является серебряным призером Олимпиады-1980, а Головкин завоевал награду той же пробы на Играх 2004 года.


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