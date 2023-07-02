Конь, юрта и домбра – символы казахской культуры в Словакии

ШАМОРИН, ТРНАВСКИЙ КРАЙ. КАЗИНФОРМ - 1-2 июля – в рамках престижного международного турнира - первенства Словакии по конному поло «Farrier’s Arena Polo Cup» с успехом прошла этнографическая экспозиция «Символы Великой Степи», организованная Посольством РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на cтраницу посольства РК в Facebook.

Выбор места выставки не случаен, ведь конное поло берет свое начало от одной из древнейших игр кочевников - кокпара.

У подножия самой большой в Европе 20-тонной статуи скачущего коня под названием «Колосс», созданной знаменитым венгерским скульптором Габором Миклошом Сёке, была установлена традиционная казахская юрта. В экспозиции вокруг юрты представлены информационные стенды о древних ремеслах казахов – коневодстве и животноводстве, мастерстве изготовления юрты, искусстве игры на домбре.

Отмечено, что на территории Казахстана свыше пяти тысяч лет назад были впервые одомашнены дикие лошади, а коневодство оказало огромное влияние на образ жизни, материальную и духовную культуру казахского народа. Словацкие посетители выставки узнали, что кочевники первыми в истории человечества научились плавить металл, создали тележное колесо, луки и стрелы. Подчеркнуто, что одним из величайших открытий кочевников было изобретение юрты, что позволило номадам освоить огромные просторы Евразии - от отрогов Алтая до побережья Средиземноморья.

Гости экспозиции ознакомились с историей юрты, ее убранством и уникальным мастерством изготовления, входящими в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Интерьер юрты украсили ковры и кожаные панно, национальные костюмы, доспехи кочевников и музыкальные инструменты. Отдельный стенд посвящен природным символам Казахстана – яблокам и тюльпанам, впервые взращенным в предгорьях Алатау.

Центральное место экспозиции посвящено 800-летнему юбилею славного сына кыпчакской степи, величайшего Правителя средневекового Египта и Сирии Султана аз-Захира Бейбарса. Отмечены его выдающиеся военно-политические достижения, сформировавшие облик обширного региона Малой Азии и Северной Африки в XIII веке.

В честь Национального Дня домбры состоялись выступления юной домбристки Амины Мамановой, танцовщиц народных танцев Умиды Болатбек и Дайаны Чур, организована раздача буклетов об уникальной истории домбры и компакт-дисков со сборником избранных казахских кюев.

Большой интерес словацкой публики также привлекла фотовыставка посвященная Дню Астаны. Представленные на фотографиях «Байтерек», «Хан-Шатыр», Триумфальная арка «Мәңгілік Ел» и другие архитектурные символы номадов отражают преемственность древних традиций и прогресс кочевых цивилизаций Великой Степи.