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    09:29, 13 Март 2022 | GMT +6

    Конькобежка из Казахстана попала в топ-10 финала Кубка мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская конькобежка Надежда Морозова заняла восьмое место в финале Кубке мира в голландском Херенвене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В забеге на 1500 метров казахстанская спортсменка показала восьмой результат со временем 1:55,26, что оказалось медленнее лидера на 2,60 секунды.

    Первое место в забеге заняла японка Михо Такаги, на втором нидерландка Антуанетта де Йонг и тройку призеров замкнула норвежка Рагне Виклунд.

    Стоит отметить, что другая казахстанка Екатерина Айдова завершила соревнования на 13-м месте с результатом 1:58,563.


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