Конькобежка из Казахстана попала в топ-10 финала Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская конькобежка Надежда Морозова заняла восьмое место в финале Кубке мира в голландском Херенвене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В забеге на 1500 метров казахстанская спортсменка показала восьмой результат со временем 1:55,26, что оказалось медленнее лидера на 2,60 секунды.

Первое место в забеге заняла японка Михо Такаги, на втором нидерландка Антуанетта де Йонг и тройку призеров замкнула норвежка Рагне Виклунд.

Стоит отметить, что другая казахстанка Екатерина Айдова завершила соревнования на 13-м месте с результатом 1:58,563.