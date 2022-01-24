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Конькобежка Алина Дауранова выиграла общий зачет юниорского кубка мира
24 Января 2022 23:38
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ИНСБРУК. КАЗИНФОРМ - В австрийском Инсбруке состоялся заключительный этап юниорского Кубка мира по конькобежному спорту. По его итогам казахстанка Алина Дауранова выиграла общий зачет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Успеха она добилась на дистанции 1500 метров. Она набрала 235 очков, которые и принесли ей первое место.
Второй на этой дистанции стала Эвелин Виджн (Нидерланды) - 180 очков. Замкнула тройку лучших Джейд Гройневуд (Нидерланды) - 180 очков.
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