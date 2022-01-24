+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Конькобежка Алина Дауранова выиграла общий зачет юниорского кубка мира

24 Января 2022 23:38
Поделиться:
Конькобежка Алина Дауранова выиграла общий зачет юниорского кубка мира

ИНСБРУК. КАЗИНФОРМ - В австрийском Инсбруке состоялся заключительный этап юниорского Кубка мира по конькобежному спорту. По его итогам казахстанка Алина Дауранова выиграла общий зачет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
«Кайрат» вошел в рейтинг сильнейших футбольных клубов мира
Первый случай заражения КВИ выявлен среди прибывших на Олимпиаду в Пекин спортсменов Казахстанка заняла второе место по итогам велогонки в ОАЭ Кто понесёт флаг Казахстана на открытии Олимпиады-2022 в Пекине

Успеха она добилась на дистанции 1500 метров. Она набрала 235 очков, которые и принесли ей первое место.

Второй на этой дистанции стала Эвелин Виджн (Нидерланды) - 180 очков. Замкнула тройку лучших Джейд Гройневуд (Нидерланды) - 180 очков.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
«Кайрат» вошел в рейтинг сильнейших футбольных клубов мира
Первый случай заражения КВИ выявлен среди прибывших на Олимпиаду в Пекин спортсменов
Казахстанка заняла второе место по итогам велогонки в ОАЭ
Кто понесёт флаг Казахстана на открытии Олимпиады-2022 в Пекине
Популярное
1 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
2 Состоялось заседание Бюро Сената
3 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
4 Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
5 Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
6 Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Бостандыкского района
Читайте также
Новый мировой рекорд по стритлифтингу установил спортсмен из Мангистауской области
Опеределилось место встречи Казахстана и Норвегии в рамках квалификации Кубка Дэвиса
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Состоялось заседание Бюро Сената
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Бостандыкского района
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив