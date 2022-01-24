Конькобежка Алина Дауранова выиграла общий зачет юниорского кубка мира

ИНСБРУК. КАЗИНФОРМ - В австрийском Инсбруке состоялся заключительный этап юниорского Кубка мира по конькобежному спорту. По его итогам казахстанка Алина Дауранова выиграла общий зачет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха она добилась на дистанции 1500 метров. Она набрала 235 очков, которые и принесли ей первое место.

Второй на этой дистанции стала Эвелин Виджн (Нидерланды) - 180 очков. Замкнула тройку лучших Джейд Гройневуд (Нидерланды) - 180 очков.