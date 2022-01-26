Конькобежец Дмитрий Морозов рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Дмитрий Морозов вошел в число лицензиатов зимней Олимпиады в Пекине. В коротком интервью Olympic.kz спортсмен подвел итоги предолимпийского сезона и рассказал о подготовке к главному старту передает МИА «Казинформ».

«Свои выступления в этом сезоне я оцениваю отлично, получилось завоевать две лицензии на Олимпийские игры. В этом году ситуация с коронавирусом никак не отразилась на нашей летней и предолимпийской подготовке. Все прошло по плану.

Все старты были запоминающимися, так как каждый из них был ступенью в борьбе за олимпийские лицензии. Отдельно я хотел бы выделить чемпионат четырех континентов, где мне удалось завоевать золотую медаль на дистанции 1500 метров. Я очень доволен этим результатом.

Сейчас мы находимся на карантине в ледовом дворце «Алау». У нас все хорошо. Главное, есть доступ на лед, что позволяет нам продолжать тренировки в отличных условиях. Свою физическую форму оцениваю хорошо, мы настроены оптимистично и готовы приложить все усилия на предстоящей Олимпиаде», - поделился спортсмен.

Напомним, что в Пекине-2022 от Казахстана выступят пятеро конькобежцев.