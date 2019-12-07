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Конькобежцы-спринтеры Казахстана вошли в 4-ку лучших на этапе Кубка мира

7 Декабря 2019 03:10
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Конькобежцы-спринтеры Казахстана вошли в 4-ку лучших на этапе Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана стартовала на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который стартовал в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

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В спринте наша команда показала 4-й результат – 1:22.301.

Лучшее время у конькобежцев из Нидерландов – 1:19.958. На втором месте расположилась сборная Норвегии – 1:20.301, а тройку лучших замкнула команда Швейцарии – 1:22.167.

В свою очередь, казахстанский конькобежец Роман Креч в дивизионе А стал 7-ым на дистанции в 500 метров, показав время 34.903. Лучший же результат оформил Виктор Муштаков из России – 34.636. На втором месте расположился его соотечественник Руслан Мурашов – 34.641, а тройку лучших замкнул Алекс Бойсверт-Лакро – 34.730.

На дистанции 5000 метров среди женщин в дивизионе В казахстанская спортсменка Надежда Морозова показала второй результат.

Фото: НОК РК.

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Ключевые слова: Спорт,
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