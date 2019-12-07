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вчера 22:43
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вчера 21:03
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вчера 16:10
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вчера 14:50
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Конькобежцы-спринтеры Казахстана вошли в 4-ку лучших на этапе Кубка мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужская сборная Казахстана стартовала на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который стартовал в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.
В спринте наша команда показала 4-й результат – 1:22.301.
Лучшее время у конькобежцев из Нидерландов – 1:19.958. На втором месте расположилась сборная Норвегии – 1:20.301, а тройку лучших замкнула команда Швейцарии – 1:22.167.
В свою очередь, казахстанский конькобежец Роман Креч в дивизионе А стал 7-ым на дистанции в 500 метров, показав время 34.903. Лучший же результат оформил Виктор Муштаков из России – 34.636. На втором месте расположился его соотечественник Руслан Мурашов – 34.641, а тройку лучших замкнул Алекс Бойсверт-Лакро – 34.730.
На дистанции 5000 метров среди женщин в дивизионе В казахстанская спортсменка Надежда Морозова показала второй результат.
Фото: НОК РК.
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