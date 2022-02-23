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Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области

23 Февраля 2022 20:10
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Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Заслуги знаменитого спортсмена Дениса Кузина отметили в Департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков встретился с Денисом Кузиным. Знаменитый спортсмен в составе национальной сборной Казахстана принимал участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Денису Кузину вручили наручные часы с логотипом МВД и памятную книгу о ФСО «Динамо». На встрече присутствовал и первый тренер спортсмена Петр Пастушенко, воспитавший не одно поколение чемпионов олимпийских и Азиатских игр.

В полиции отмечают, что Денис Кузин один из первых, кто представлял Казахстан на Олимпиаде–2022, в составе сборной страны он с 2007 года. За все это время 33-летний костанаец неоднократно заявлял о себе своими победами на мировой арене.

«Костанайская земля всегда славилась спортивными легендами. Вы вносите неоценимый вклад в развитие отечественного спорта и продвижение имиджа полицейских», - отметил первый руководитель полицейского ведомства Ерлан Омарбеков.

Руководитель полицейского ведомства пожелал участнику зимних Олимпийских игр новых побед.

Денис Кузин, в свою очередь, рассказал о впечатлениях от выступлений и поделился планами на будущее. В настоящее время он готовится к чемпионату мира, который пройдет в Норвегии с 3 по 5 марта 2022 года.

Посетил Денис Кузин и музей департамента полиции, где ознакомился с историей становления органов внутренних дел.

Стоит отметить, что сегодня известный спортсмен работает участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних в отделе полиции Карасуского района. Денис с нетерпением ждет соревнований.


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#Костанайская область   #Спорт   #МВД РК   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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