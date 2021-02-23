Комуслуги подорожали на 4% за год в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе текущего года тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива выросли на 3,8% по сравнению с январём прошлого года, и на 0,6% — за месяц. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В том числе вывоз мусора подорожал сразу на 19,1% за год, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений — на 6,3%, электроэнергия — на 5,2%. Услуги по водоотведению и центральное отопление, напротив, подешевели — на 1% и 2% соответственно.

По городам страны в январе текущего года средний тариф на вывоз мусора составил 264 тг за человека, против 173,3 тг годом ранее (годовой рост в 1,5 раза).

Тариф на горячую воду вырос на 15,5% за год, до 267,6 тг за 1 куб. м, на холодную — на 3%, до 70,4 тг. Услуги водоотведения подорожали на 5,6% за год, до 50,2 тг за куб. м.

Природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, подорожал на 33,5%, до 25 тг за куб. м, сжиженный газ — на 5,3%, до 160,3 тг за кг.