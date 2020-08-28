Кому вернули статус застрахованности в системе ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Работников, не получавших доход во время карантина, вернули в ОСМС. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал директор филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правительством РК принято решение о поддержке населения в получении медицинской помощи в период пандемии в системе ОСМС. В связи с этим гражданам по нескольким категориям предоставили временный статус застрахованности несмотря на неуплату.

«Неоднократно населением поднимался вопрос об отсутствии статуса застрахованности у наемных работников, которые в период ЧП были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. И решением правительства были предусмотрены некоторые льготы для таких граждан. Фонд, в свою очередь, на сегодняшний день уже присвоил им статус застрахованности», - прокомментировал Тлеухан Абилдаев.

Таким образом, статус застрахованности вернули:

- наемным работникам, у которых имеется хотя бы один платеж за последние 3 месяца, а задолженность по платежам не превышает двух месяцев.

- ИП, лицам, занимающиеся частной практикой, у которых имеется оплата за последние 3 месяца, а задолженность не превышает двух месяцев.

- Лицам, взносы за которых осуществляет государство, но после оплаты ЕСП (единый совокупный платеж) для получения единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий (42500 тенге) потеряли свой социальный статус.

«С 1 июля 2020 года некоторые пациенты при обращении в медицинские учреждения обнаруживают, что у них нет доступа к услугам в системе ОСМС. Большинство казахстанцев восприняли льготный период, как освобождение от уплаты платежей, и перестали платить. Тогда как льготный период был сделан специально для того, чтобы население смогло спокойно в этот период определиться со статусом в системе ОСМС. Таким гражданам нужно погасить задолженность за пропущенные месяцы. Важно также выполнить эту процедуру до 1 октября, чтобы работодателю не пришла задолженность по взносам и отчислениям»,- отметил спикер.

Напомним, что граждане всегда могут проверить свой статус посредством телеграмм-бота Saqtandyrubot, мобильного приложения Qoldau 24/7 и в личном кабинете на Egov.